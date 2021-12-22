Сергій Лапін-молодший вважає, що Тайсон Ф'юрі не витримає темп поєдинку з Олександром Усиком.

Директор команди Олександра Усика та за сумісництвом один з його тренерів Сергій Лапін-молодший заявив, що Тайсону Ф'юрі не допоможуть кращі антропометричні дані в бою проти українського боксера.

Про це повідомляє BoxingScene.

Зріст Ф'юрі - 206 см, а Усика - 191 см, проте Лапін пояснив, за рахунок чого Олександр зможе побити британця.

"Ф'юрі має перевагу в розмірах і він мобільний та швидкий для боксера зі своїми розмірами, але є одне але. Найбільшою проблемою цих величезних важковаговиків є їхній стан у дванадцятираундових протистояннях. Темп бою, який задає Олександр, величезні важковаговики сьогодні не витримують", - зауважив Лапін.

"Технічно це буде дуже цікаво. У Ф’юрі дуже незручна техніка боксу, але для того, щоб він завдав свою серію ударів, йому потрібно буде витратити багато зусиль, і це його врешті згубить", - додав менеджер.

"Зрештою, перевага Ф'юрі у вазі та зрості в цьому бою для Усика не має значення, він адаптується до будь-якого суперника. Незабаром усі побачать, як Усик наведе порядок у суперважкій вазі", - зробив передбачення Лапін.

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