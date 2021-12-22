Директор команди Олександра Усика та за сумісництвом один з його тренерів Сергій Лапін-молодший заявив, що Тайсону Ф'юрі не допоможуть кращі антропометричні дані в бою проти українського боксера.
Про це повідомляє BoxingScene.
Зріст Ф'юрі - 206 см, а Усика - 191 см, проте Лапін пояснив, за рахунок чого Олександр зможе побити британця.
"Ф'юрі має перевагу в розмірах і він мобільний та швидкий для боксера зі своїми розмірами, але є одне але. Найбільшою проблемою цих величезних важковаговиків є їхній стан у дванадцятираундових протистояннях. Темп бою, який задає Олександр, величезні важковаговики сьогодні не витримують", - зауважив Лапін.
"Технічно це буде дуже цікаво. У Ф’юрі дуже незручна техніка боксу, але для того, щоб він завдав свою серію ударів, йому потрібно буде витратити багато зусиль, і це його врешті згубить", - додав менеджер.
"Зрештою, перевага Ф'юрі у вазі та зрості в цьому бою для Усика не має значення, він адаптується до будь-якого суперника. Незабаром усі побачать, як Усик наведе порядок у суперважкій вазі", - зробив передбачення Лапін.
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Ситуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні-квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Всесвітня боксерська рада офіційно призначила для Ф'юрі претендента.
- Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох". А промоутер Усика назвав умову, за якої Джошуа міг би відмовитися від реваншу, щоб дозволити Усику і Ф'юрі зустрітися в ринзі.
- Ф'юрі заявив, що його цікавлять бої тільки проти двох суперників.