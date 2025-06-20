Бій між Цутому Сасакі та Браяном Норманом закінчився достроково.

Японський боксер Цутому Сасакі втратив півтора місяця пам'яті після бою проти американця Браяна Нормана за титул чемпіона світу WBO в напівсередній вазі. Про це повідомляє daily.co.jp.

Бій між Сасакі та Норманом відбувся 19 червня в Токіо. Уже в першому раунді американець двічі відправив японця в нокдаун, а вже в п'ятому раунді рефері довелося зупинити бій після лівого хука в голову від Нормана.

Після удару Сасакі впав і вдарився потилицею, втративши створення. Боксер пролежав без свідомості близько хвилини, після чого його винесли на ношах.

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У лікарні з'ясувалося, що японський боксер втратив півтора місяця пам'яті. Сасакі не зміг згадати перебіг бою і навіть те, як він був узгоджений.

"Сасакі доставили в лікарню, де він пройшов медичні обстеження, зокрема комп'ютерну томографію. У нього немає видимих фізичних травм або внутрішньої кровотечі, проте він сильно вдарився потилицею і втратив пам'ять. Ми стежитимемо за станом Сасакі", - заявив організатор Накай Іссей.

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