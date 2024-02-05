Тайсон Ф'юрі заявив, що нокаутує Олександра Усика в бою за "абсолюта".

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився про перенесення бою за титул абсолютного чемпіона світу проти володаря поясів WBA, WBO, IBO і IBF Олександра Усика.

"Циганський король" грубо образив українського боксера і заявив, що нокаутує його.

"У нас нова дата поєдинку. Великий привіт Туркі Аль аш-Шейху за те, що нова дата була названа так швидко. В житті іноді трапляються лайнові речі, але ви не можете дозволити цьому вибити вас з колії. Продовжуємо рухатися вперед.

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Усик там вже скиглить: "Тайсон хоче піти на пенсію". Ніякої пенсії, виродку! Я тебе нокаутую! Вирублю тебе! 18 травня, нова дата, пряма трансляція і ексклюзивно з Саудівської Аравії", - заявив Ф'юрі у своєму Twitter.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі повинен був відбутися 17 лютого, але британець отримав травму в тренувальному таборі і поєдинок перенесли. Нова дата - 18 травня 2024 року.

Переможець поєдинку Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном в суперважкій вазі в епоху чотирьох основних поясів.

Додамо, що переможцю цього поєдинку дістанеться спеціальний пояс абсолютного чемпіона світу, який буде прикрашений золотом і сріблом, а буквами буде нанесений напис World Heawyweight Undisputed Champion - "Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі".

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