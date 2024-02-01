Тайсон Ф'юрі впевнений, що зможе перемогти Олександра Усика.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі висловився про Олександра Усика напередодні поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

"Циганський король" вважає, що бій проти українця нічим не відрізняється від усіх інших його боїв. Також британець зазначив, за якої умови Усик зможе його перемогти.

"Я ніколи не розглядав Усика як суперника. Були Деонтей Вайлдер та Ентоні Джошуа. Потім він переміг Джошуа і став на його місце. Я буду готуватися до бою з ним, спарингуючи з лівшами, ось і все. Це бокс. Якщо він буде кращим за мене, значить він поб'є мене. Якщо я буду кращим, значить я поб'ю його. Ось і все. Тут все просто.

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Я не боюся боксерів. За моїми плечима багато боїв, я побив усіх цих хлопців по всьому світу. У мене 35 професійних боїв, 15 років роботи. Я не особливо переживаю. Я в цій грі довгий, дуже довгий час. Він [Усик] середнього зросту, він такий же, як всі ці важковаговики. Він лівша. Мій брат лівша, як і батько, тому мені не вперше працювати з лівшею. Ми зустрінемося на рингу і виб'ємо один з одного лайно. Ось і все", - наводить слова Тайсона Ф'юрі Boxing Scene.

Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Переможець поєдинку стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном королівського дивізіону, а також отримає від організаторів бою спеціальний пояс абсолютного чемпіона світу, який буде прикрашений золотом і сріблом, а буквами буде нанесений напис World Heawyweight Undisputed Champion - "Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі".

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