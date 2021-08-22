Менні Пак'яо програв поєдинок за чемпіонський титул.

Легендарний філіппінський боксер Менні Пакьяо повернувся на ринг і провів свій перший бій за два роки.

Пак'яо провів бій проти чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі, кубинця Йорденіса Угасу (27-4, 12 КО).

Повернення вийшло для філіппінця невдалим - він програв одноголосним рішенням суддів. Рахунок на суддівських записках - 113:115, 112:116 і 112:116.

Як повідомляє CompuBox, по ходу бою Пак'яо викинув у два рази більше ударів (815 проти 405), але Угас був точнішим (у кубинця - 151 влучання, у Пак'яо - 130).

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"Не знаю, чи повернуся на ринг, хочу відпочити, розслабитися, а потім прийняти рішення. Наступного місяця я зроблю остаточне оголошення про свою політичну кар'єру. Хочу допомогти людям на Філіппінах", - сказав 42-річний боксер, який є сенатором у Філіппінах.

Відзначимо, що спочатку Пак'яо повинен був боксувати проти чемпіона в напівсередній вазі Еррола Спенса, але поєдинок зірвався через травму американця.

Менні Пакьяо: кар'єра і досягнення

Пак'яо провів на рингу 72 поєдинки. На його рахунку 62 перемоги (39-нокаутом), 8 поразок і 2 нічиї.

Пак'яо - єдиний боксер, якому вдалося стати чемпіоном світу у восьми різних вагових категоріях.

Філіппінець визнавався найкращим боксером року незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring в період з 2008 по 2011 роки.

У 2019 році Пак'яо завоював пояс WBA Super, але в січні 2021-го був позбавлений титулу через тривалий простій.

Автор: Антон Дудар