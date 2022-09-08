Суперпоєдинок може відбутися вже у грудні.

Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа, повідомив, що його клієнт готовий у грудні битися проти Тайсона Ф'юрі. Останній викликав Джошуа на поєдинок.

"Ми вже прийняли пропозицію. Але чекає ще багато обговорень. Зараз ми в процесі. Якщо вони справді хочуть провести бій, ми тільки "за". Спочатку ми планували для Ентоні бій у грудні, потім у березні, а далі щось велике проти Ф'юрі, Вайлдера чи Вайта. Але якщо мова про можливість провести бій за титул чемпіона світу, причому той, який ми завжди хотіли, Джошуа це зробить. Він готовий битися проти Ф'юрі у грудні", – сказав Хірн в інтерв'ю для iFL TV.

Ф'юрі вже заявив, що розподіл гонорарів у потенційному бою з Джошуа буде на його користь (60% на 40%). Також "Циганський король" почав пропонувати дати бою:

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"Я бачив, що вони намагаються трохи хитрувати з датою, тому що у нас офіційно стадіон "Манчестер Юнайтед" заброньовано на 12 листопада, однак вони кажуть, що це занадто малий термін.

Тож у мене є навіть кращий стадіон - "Вемблі", заброньований на 26 листопада цього року. І якщо він не захоче йти на "Вемблі" в кінці листопада, у мене навіть є для нього груднева дата – 3 грудня в Кардіффі. Тож вибирай, невдахо. Не викручуйся", - сказав Ф'юрі для Talksport.

Раніше Олександр Усик пояснив, чому він не може битися проти Ф'юрі в 2022 році.

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