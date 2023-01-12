Екс-міс Хорватії схвально висловилася на адресу Володимира Кличка.

Колишня "Міс Хорватія" Івана Кнолл, яка стала секс-символом ЧС-2022 з футболу у Катарі, дуже схвально висловилася на адресу Володимира Кличка.

Найсексуальніша фанатка хорватської футбольної збірної назвала легендарного українського боксера найбільшим красенем серед світових знаменитостей.

"Знаєш, хто мій номер один? Є один хлопець, якого я вважаю кращим з найкращих - Володимир Кличко.

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Він схожий на мій ідеал чоловіка", - наводить слова Кнолл Sport Bible.

Додамо, що Володимир Кличко протягом семи років був у відносинах з голлівудською актрисою Хайден Паннетьєрі. У 2018 році зіркова пара зі скандалом розійшлася. Знаменитий боксер виховує їх спільну доньку Каю-Євдокію.

Івана Кнолл отримала широку популярність завдяки пікантним образам на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. Тепер її помічають у товаристві зірок шоу-бізнесу.

Нагадаємо, збірна Хорватії, яку підтримує модель, завоювала на ЧС-2022 бронзові медалі. У матчі за третє місце хорвати обіграли Марокко з рахунком 2:1.

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