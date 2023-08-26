Денис Берінчик залишається непереможним боксером на профіринзі.

26 серпня український боксер Денис Берінчик провів бій проти шведа Ентоні Їгіта.

Поєдинок відбувся у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинські Арена" в андеркарді протистояння Олександр Усик - Деніель Дюбуа.

35-річний Денис здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: 117:111, 115:114, 116:112. Він захистив пояс International WBO у легкій вазі.

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Додамо, що український спортсмен вийшов на бій в образі вікінга. Після перемоги Берінчик присвятив свій тріумф захисникам України:

"Це все для того, щоб вшанувати пам’ять тих героїв, які пішли. На нашій землі проливається кров. Російська Федерація на даний час агресор. Слава Україні", - сказав Берінчик.

Берінчик залишається непереможним боксером на профіринзі: для нього ця звитяга стала 18-ю в кар'єрі (9 - нокаутом). Їгіт зазнав четвертої поразки при 27 перемогах і одній нічиїй.

Це був перший поєдинок для Дениса цьогоріч. Торік він побив француза Івана Менді у Лондоні.

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