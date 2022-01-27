Українець Ярослав Михалушко в Києві битиметься проти Батоура Гірасси.

20-річний український боксер напівсередньої ваги Ярослав Михалушко (4-0, 3 КО) у березні проведе свій п'ятий бій на професійному рингу.

Суперником українця стане 30-річний французький спортсмен Батоура Гірасси (6-6-2, 1 КО), повідомляє B1 Boxing.

Бій відбудеться 3 березня в Києві в рамках шоу Champion Boxing Promotions.

У своєму останньому поєдинку, який відбувся 8 грудня 2021 року, Михалушко переміг Октавіана Гратії (8-21, 4 КО) технічним нокаутом у другому раунді.

Раніше повідомлялося, що перспективний український боксер Карен Чухаджян переміг опонента з Великобританії Райана Мартіна і завоював титул IBF.