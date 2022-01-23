Віктор Постол проведе бій проти американця Гарі Антуана Расселла.

Колишній чемпіон світу за версією WBC в першій напівсередній вазі Віктор Постол 26 лютого вийде в ринг проти американця Гарі Антуана Расселла.

Бій відбудеться в андеркарті зустрічі Кріса Кольберта і Роджера Гутьєрреса на Showtime. Про це офіційно оголосили в ефірі телеканалу під час трансляції суботніх поєдинків.

Американець молодший за Постола на 13 років (38 проти 25), а тому це буде протистояння досвіду й молодості.

Віктор провів останній бій в серпні 2020 року - тоді уродженець Київської області зазнав поразки в титульному поєдинку. Загалом на профі-рингу на рахунку Постола 34 бої (31 перемога й 3 поразки).

Віктор володів титулом чемпіона світу, проте втратив пояс WBC в результаті поразки від Теренса Кроуфорда у 2016-му році.

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