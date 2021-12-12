Василь Ломаченко в сьомому раунді відправив суперника в нокдаун.

Екс-чемпіон світу Василь Ломаченко в Нью-Йорку провів бій проти Річарда Коммі і здобув переконливу перемогу.

Ломаченко міг завершувати бій у сьомому раунді, але пошкодував свого суперника.

Українець відправив Коммі в нокдаун, ганець зміг продовжити бій, однак при цьому у нього підкошувалися ноги.

Ломаченко, побачивши це, не кинувся добивати суперника, а подивився в кут Коммі, де знаходився його тренер, і закликав зупинити бій. Однак кут ганця не став викидати рушник, а рефері також порахував, що бій можна продовжувати й закликав Ломаченка боксувати далі.

У підсумку поєдинок тривав всі дванадцять раундів, і українець виграв за очками.

Нагадаємо, Ломаченко пояснив, чому не став добивати Коммі.

Тренер Коммі після бою заявив, що його підопічний - справжній воїн, а тому він не став зупиняти бій.

Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight 😯 #LomaCommeypic.twitter.com/1ZZTtxWSKb — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2021

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Ломаченко став володарем поясу інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Рахунок на суддівських записках після 12 раундів - 117:100, 118:109, 118:109.

Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.

Для Річарда Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.

Переможець цього бою може провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого.

Після перемоги над Коммі Василь Ломаченко заявив, що готовий вийти на бій проти Камбососа-молодшого в Австралії.

Ломаченко потрапив у скандал через прапор, з яким він вийшов на ринг після бою з Коммі.

Автор: Антон Дудар