Українець міг завершити бій достроково, але відверто пошкодував свого супротивника.

Український боксер Василь Ломаченко переміг ганця Річарда Коммі у поєдинку за чемпіонський титул WBO Inter-Continental в легкій вазі.

Поєдинок тривав усі 12 раундів, Ломаченко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів (117-110, 119-108, 119-108).

У сьомому раунді Ломаченко відправив коммі в нокдаун, але ганець зумів продовжити бій.

Після бою Василь Ломаченко пояснив, чому в сьомому раунді не став добивати ганця після нокдауну.

"Я відчуваю себе добре, дуже добре. Про що я думав, коли відпустив його після нокдауну? Я бачив його стан, мені було шкода його. Тому я роздумував, що мені робити далі. Я сумнівався, чи потрібно мені добивати", - наводить слова Ломаченко Fighthub.

Нагадаємо, Ломаченко є колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях, включаючи легкий дивізіон. У жовтні 2020 року українець в об'єднавчому поєдинку за статус абсолютного чемпіона світу в цій вазі програв американцеві Теофімо Лопесу.

Ломаченко став володарем поясу інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.

Для Річарда Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.

Переможець цього бою може провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого.

Авторитетний портал BoxingScore віддав Ломаченко 11 з 12 раундів.

Після перемоги над Коммі Василь Ломаченко заявив, що готовий вийти на бій проти Камбососа-молодшого в Австралії.

Ломаченко потрапив у скандал через прапор, з яким він вийшов на ринг після бою з Коммі.

Автор: Володимир Медяник