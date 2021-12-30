Сауль Альварес випередив в боротьбі за нагороду Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі.

Популярний американський журнал The Ring визнав 31-річного мексиканця Сауля Альвареса найкращим боксером світу у 2021 році.

Про це повідомляє офіційний сайт видання.

Сауль, прізвисько якого Канело, обігнав в гонці за престижну нагороду українця Олександра Усика, британців Джоша Тейлора й Тайсона Ф'юрі та американця Теренса Кроуфорда.

У 2021 році Альварес здобув звитяги над турком Авні Їлдиримом, британцем Біллі Джо Сондерсом та американцем Калебом Плантом. Після бою з Плантом Канело отримав звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг). Мексиканець нокаутував Калеба в 11-му раунді.

Канело загалом має 58 перемог, 1 нічию й 2 поразки в профі-кар'єрі.

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