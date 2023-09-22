Британський боксер зізнався, що найскладнішим суперником для нього є він сам і його психологічний стан.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів про свого найскладнішого суперника.

Іменитий британець заявив, що найскладніший для нього суперник - це він сам. "Циганський король" зізнався, що найскладнішою битвою для нього є його психічне здоров'я.

"Найскладніший суперник - це я сам. Кожного разу. Єдина людина, яка може перемогти Тайсона Ф'юрі - це він сам. Ментально.

Найважча битва, яку я коли-небудь вів - це психічне здоров'я. Ви ніколи, ніколи не зможете перемогти його. Ніколи", - наводить слова Ф'юрі BoxingSocial.

Відзначимо, що Тайсон Ф'юрі є непереможним чемпіоном світу з боксу. Одіозний британець володіє титулом WBC. За свою кар'єру він провів 34 бої, в яких здобув 33 перемоги. Ще один бій завершився внічию.

Ф'юрі свого часу володів титулами IBF, WBA, WBO і IBO. У жовтні 2016 року "Циганський король" добровільно відмовився від своїх чемпіонських титулів через неможливість їх захищати через психологічні проблеми, депресію і проблеми з наркотиками

Свій наступний бій Тайсон Ф'юрі проведе проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну. Поєдинок пройде 28 жовтня в Саудівській Аравії.

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