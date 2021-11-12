19-річний боксер рівнявся в дитинстві на Усика.

Українець Юрій Захарєєв став наймолодшим чемпіоном світу в історії українського боксу.

19-річний спортсмен розповів, на кого рівнявся в дитинстві, з яких відомих боксерів брав приклад.

"Ми до цього прагнули з малого віку, як тільки починали ми займатися.

Тренер показував нам бої, мотивував нас. Дивилися як Рой Джонс боксує, Тайсон. Також і наших зірок: Усика, Ломаченко. На них дивилися, на них рівнялися. Хотіли досягти таких же висот", - сказав Захарєєв в інтерв'ю XSport.

Читайте такожЗнаменитий український боксер повертається в ринг: названо ім'я суперника і дата боюНагадаємо, Юрій Захарєєв завоював золоту медаль у ваговій категорії до 71 кг на чемпіонаті світу з боксу-2021 в Белграді. У фіналі українець переміг одноголосним рішенням суддів росіянина Вадима Мусаєва.

Юрій Захарєєв: що про нього відомо

Захареев - уродженець Андріївки Одеської області.

Раніше в 2021 році він вигравав чемпіонат світу серед молоді-2021, у фіналі у ваговій категорії до 69 кг здолавши суперника з РФ - Чеерава Ашалаєва.

В активі Захарєєва також є перемоги на юніорському та молодіжному чемпіонатах Європи. Крім того, він сім разів ставав чемпіоном України.

Автор: Володимир Медяник