Юрій Захарєєв приніс Україні єдину медаль на ЧС-2021.

Українець Юрій Захарєєв завоював золоту медаль на чемпіонаті світу з боксу-2021 в Белграді.

Захарєєв став чемпіоном світу у ваговій категорії до 71 кг.

У фіналі українець впевнено здолав представника Федерації боксу Росії Вадима Мусаєва. Захарєєв переміг одноголосним рішенням суддів - 29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27.

На шляху до фіналу 19-річний Захарєєв виграв у Махмуда Саїда (Сомалі), Мохаммеда Акбара (Великобританія), Юбу Сіссоко (Іспанія), Асланбека Шімбергенова (Казахстан), а у півфіналі переміг Сархана Алієва (Азербайджан).

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Це єдина медаль для України на ЧС-2021. В інших вагових категоріях українці не змогли пройти далі 1/8 фіналу.

Також для України це перше золото на ЧС з 2017 року.

Юрій Захарєєв: що про нього відомо

Захарєєв - уродженець Андріївки Одеської області.

Раніше у 2021 році він вигравав чемпіонат світу серед молоді-2021, у фіналі у ваговій категорії до 69 кг здолавши суперника з РФ - Чеерава Ашалаєва.

В активі Захарєєва також є перемоги на юніорському та молодіжному чемпіонатах Європи. Крім того, він сім разів ставав чемпіоном України.

Автор: Антон Дудар