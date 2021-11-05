19-річний Юрій Захарєєв у півфіналі побив азербайджанця.

Український боксер Юрій Захарєєв, який виступає у ваговій категорії до 71 кг, став фіналістом чемпіонату світу-2021.

Захарєєв яскраво побив у півфіналі суперника з Азербайджану Сархана Алієва. Перший раунд судді віддали опоненту Юрія, проте український боєць зміг додати обертів і здобути звитягу.

В підсумку рефері одноголосно віддали Захарєєву перемогу з рахунком 30-27, 30-27, 29-28, 29-28 та 29-28.

У битві за золоту медаль 6 листопада Юрій змагатиметься проти російського боксера Вадима Мусаєва, який у своєму півфіналі переміг албанця Албана Бекірі.

Захарєєв є земляком Василя Ломаченка - вони обоє з Білгород-Дністровського. Юрій - чинний чемпіон світу серед молоді.

Чемпіонат світу з боксу серед любителів

21-а першість світу проходить в столиці Сербії, Белграді, з 25 жовтня по 6 листопада.

На змаганнях 13 вагових категорій, і від України було по одному представнику в кожній з них.

Автор: Артем Будрін