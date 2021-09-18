Українець зустрінеться з ще одним опонентом, якого перемагав Теофімо Лопес.

Екс-чемпіон світу Василь Ломаченко свій наступний бій проведе 11 грудня.

Суперником українця стане ганський боксер Річард Коммі.

Про це "Р-Спорту" повідомив менеджер Ломаченка Егіс Клімас.

Менеджер також висловився про можливий реванш з Теофімо Лопесом наступного року:

"Подивимося, наскільки Лопеси чоловіки. Після поєдинку Васі з Накатані папа Лопеса зайшов, потиснув мені руку і сказав, що ми обов'язково будемо робити реванш. Тож чекаємо. Ми-то зі свого боку готові".

Для Ломаченка це буде другий бій після поразки від Лопеса. У червні цього року українець впевнено розібрався з Масайоші Накатані.

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Коммі стане вже другим суперником Ломаченка, якого раніше перемагав Лопес.

Річард Коммі: що про нього відомо

Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном.

14 грудня 2019 року Коммі зустрівся в рингу з Теофімо Лопесом і зазнав поразки технічним нокаутом у другому раунді.

Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.

Всього на рахунку Коммі 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.

Автор: Антон Дудар