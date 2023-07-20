Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик проведе свій наступний бій проти Даніеля Дюбуа.
Прогноз на титульний бій поділився колишній чемпіон світу Карл Фроч. Він вважає, що 25-річний британець може нокаутувати українця.
"Я можу уявити, що Усик нарветься на лакі-панч від Даніеля і програє. Але це надважка вага, гонка двох коней.
Статися може все що завгодно. Цей бій однозначно більш захоплюючий, ніж бій Тайсона Ф'юрі проти Френсіса Нганну, для якого це буде дебют", - наводить слова Фроча BoxingScene.
Бій Усик - Дюбуа пройде 26 серпня в польському Вроцлаві на "Tarczynski Arena".
Відзначимо, що за цей бій український боксер отримає трохи більше 6 мільйонів доларів. Гонорар британця складе 2 мільйони доларів.
Нагадаємо, Олександр Усик не програв жодного бою в професійній кар'єрі. У послужному списку українського боксера 20 перемог у 20 поєдинках. 25-річний Даніель Дюбуа, в свою чергу, здобув 19 перемог в 20 боях при одній поразці.