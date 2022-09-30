Джей Опетая отримав 24 місяці умовного ув'язнення.

Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі і представник Австралії на ОІ-2012 Джей Опетая потрапив у гучний скандал.

Спортсмен був заарештований поліцією Сіднея. Інцидент стався 14 серпня в Австралія. Відомий боксер посварився з кимось у закладі і почав вести себе занадто агресивно, повідомляє The Australian.

Спортсмен спробував силою прорватися крізь 5 охоронців. Спроба провалилася, його попросили піти, але Опетая вирішив продовжував бешкетувати. Охоронці схопили бійця, викликали копів і дочекалися їх прибуття.

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Однак, навіть після прибуття представників правоохоронних органів 27-річний боксер не заспокоївся. Він виявляв агресію і постійно просив відчепитися від нього, використовуючи ненормативну лексику. Його поведінка була записана на камеру.

Поліцейські вирішили не ризикувати, наділи наручники на здорованя і відвезли до відділку. Опетая намагався чинити опір і продовжував ображати правоохоронців. У камері боксер також не заспокоївся: бив кулаками в двері і навіть помочився на лаву.

Напередодні відбулося судове слухання у справі австралійського боксера. Адвокат спортсмена стверджував, що Джей жодного разу не вживав алкоголь, але в ту ніч не стримався і його понесло.

Суддя відчитав боксера, назвав його поведінку "жахливою" і порадив зав'язати назавжди з алкоголем.

Варто зазначити, що боксеру дуже сильно пощастило і він отримав лише 24 місяці умовного ув'язнення.

Додамо, що за свою професійну кар'єру Джей Опетая провів 22 поєдинки і все виграв (17 – нокаутом).

В останньому бою в липні він переміг колишнього суперника Олександра Усика - представника Латвії Майріса Брієдіса одноголосним рішенням суддів. У цьому поєдинку австралієць відібрав у Брієдіса титул чемпіона світу за версією IBF в першій важкій вазі.

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