Переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі в 21-му столітті.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у важкій вазі Олександр Усик проведе бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Прогнозом на поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу поділився колишній чемпіон світу Карл Фроч. На його думку, перемогти в цьому бою більше шансів у "Циганського короля".

"Поставити на Усика неважко. У цього хлопця є навички, після переходу в суперважку вагу він зустрічався з гігантами. Усик набрав вагу і трохи постарів, але те ж стосується і Ф'юрі. Якщо обидва бійці покажуть свій найкращий виступ, то це підкидання монетки.

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Але якщо реально дивитися на речі, добре підготовлений Ф'юрі виграє бій. Це буде нелегко, але він, швидше за все, буде використовувати розмах рук, щоб тримати Усика на дистанції", - наводить слова Фроча Boxing 24/7.

Нагадаємо, 29 вересня було офіційно оголошено, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій.

Поєдинок століття відбудеться в грудні цього року або в січні наступного. Точну дату бою оголосять після поєдинку Тайсона Ф'юрі проти Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Відзначимо, що переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі в 21-му столітті.

Додамо, що в послужному списку Тайсона Ф'юрі 33 перемоги і одна нічия в 34 боях. В активі Олександра Усика 21 перемога в 21 бою на профі-рингу.

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