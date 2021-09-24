Максим Продан виступить в андеркарті бою Олександра Усика.

В андеркарті супербою між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком виступить український боксер Максим Продан. Йому належить провести поєдинок проти албанця Флоріана Марку.

Під час дуелі поглядів Флоріан штовхнув Максима після того, як українець показав йому свій пояс. Продан володіє титулом IBF International у напівсередній вазі.

Згодом на процедурі зважування Флоріан не уклався у ліміт напівсереднього дивізіону. Албанець показав вагу 147,4 фунтів, у той час, як ліміт дивізіону - 147 фунтів рівно (66,678 кг). Цифра на вагах Продана була нормальною - 146,75 фунтів.

Флоріан навіть зняв спідню білизну, але і це не допомогло. Йому надали дві години, щоб привести свою вагу в норму.

Бій Максима Продана та Флоріана Марку: головне

28-річний Продан буде захищати свій пояс IBF International у напівсередній вазі. Поєдинок відбудеться 25 вересня.

У Максима на профі-ринзі 20 боїв, з яких він 19 виграв і один програв. Продан 15 разів нокаутував суперників.

У Марку 8 перемог в кар'єрі при одній поразці. 6 разів албанець тріумфував достроково.

Автор: Артем Будрін