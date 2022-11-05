Наразі затримка лише за рішенням Тайсона Ф'юрі.

Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас прокоментував організацію поєдинку українця з Тайсоном Ф'юрі.

"Після бою з Джошуа Олександр сказав: "Давай об’єднаємо титули. Тайсоне, давай битися". Потім Ф’юрі повернувся і схотів диктувати умови. Він сказав: "Давай поб’ємося до кінця року". Позиція Олександра була такою: "Дивися, я довго готувався до поєдинку з Джошуа. Мені необхідно відновитись, підготуватися до бою, знову послужити своїй країні, зробити певні речі на передовій. Я не можу перескочити з табору до табору та знову почати тренуватися. У такому разі давай влаштуємо цей бій у лютому, я готовий", - сказав менеджер українського боксера для ID Boxing.

Клімас також зауважив, що рішення Ф'юрі побитися 3 грудня з Дереком Чісорою - нормальне, адже для боксера природньо тримати себе в тонусі.

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"Ми домовилися з промоутерами. Наразі затримка лише за рішенням Тайсона Ф'юрі. Ми очікуємо, що бій відбудеться не раніше 18 лютого і не пізніше 4 березня", - додав Клімас.

Усик - Ф'юрі: головне про супербій

Олександр Усик викликав на бій Тайсона Ф'юрі після перемоги в реванші над Ентоні Джошуа у серпні 2022 року.

"Циганський король" був не проти битися з Усиком у цьому році, але кримчанин заявив, що повернеться у ринг лише в 2023 році. Тоді Ф'юрі почав викликати на поєдинок Джошуа, Чарра і врешті-решт домовився з Чісорою провести бій 3 грудня.

Ф'юрі пізніше заспокоїв фанатів боксу і повідомив, що він націлений провести поєдинок з Усиком на початку наступного року.

Букмекери зробили свої прогнози на бій.