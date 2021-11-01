Промоутерська компанія Top Rank офіційно повідомила дату поєдинку між Василем Ломаченком та Річардом Коммі.
Український боксер поділився очікуваннями щодо суперника для BoxingScene.
"Завжди приємно битися у Нью-Йорку на арені "Медісон-Сквер-Гарден". Тут сталося багато прекрасних подій моєї кар'єри. Річард Коммі - колишній чемпіон та суперник, якого я не збираюся недооцінювати. Я очікую побачити найкращу версію Коммі і готовий до бою 11 грудня", - сказав Ломаченко.
Коммі родом з Гани і він є першим африканським опонентом у профі-кар'єрі Ломаченка.
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Ломаченко - Коммі: профайл боксерів
- Василь Ломаченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 15 перемог (11 нокаутом) при двох поразках.
- Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але торік він втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів.
- Після цього українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані і нокаутував японця.
На рахунку Коммі на профі-рингу 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.
Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса.
Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.