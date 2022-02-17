WBO призначила для абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа суперника з України.

Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа провести захист титулів з Василем Ломаченком.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у себе в Twitter.

"WBO офіційно зобов'язала Джорджа Камбососа у наступному бою захищати титули чемпіона світу у легкій вазі проти Василя Ломаченка. Так каже Едді Хірн, який натомість все ще намагається влаштувати бій Камбососа з Девіном Хейні", - написав Бенсон.

Зауважимо, що 17 лютого Ломаченко святкує день народження - йому виповнилося 34 роки.

Раніше повідомлялося, що українець прийняв всі умови Камбососа, а саме опцію реваншу на випадок поразки австралійця. Провести поєдинок орієнтовно планують 5 червня у Мельбурні (Австралія).

Промоутер Василя Боб Арум пояснював, що бій можна буде організувати після того, як вщухне пандемія коронавірусу.

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