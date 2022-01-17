Якщо сторони домовляться, то бій за звання абсолютного чемпіона світу пройде у Сіднеї.

Очільник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум вважає, що поєдинок між Василем Ломаченком і абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом точно можна організувати, але треба почекати поки пандемія коронавірусу втихне.

Цитує 90-річного Арума WBN.

"Ломаченко хоче провести бій з Камбососом, і ми дуже хочемо організувати йому цей поєдинок. Ми хотіли б зробити це в Австралії, на батьківщині Камбососа, і ми можемо зібрати багато грошей на організацію, але не зараз, коли лютує COVID-19", - сказав Арум.

"Уряд Австралії просто не дасть нам грошей на це, тому що там справді важка ситуація з коронавірусом. Але я оптиміст, і я вірю, що скоро все це завершиться. Цей останній штам "Омікрон", який поширюється всюди - він не завдає такої шкоди, як попередні. Він нагадує мені добре побитого боксера в останніх раундах. Начебто викидає багато ударів, але він уже так втомився, що вони не становлять жодної небезпеки для суперника", - додав Боб.

Також промоутер підкреслив, що ведуться перемовини для того, щоб влаштувати бій між Ломаченком та Камбососом.

"Я б хотів провести цей бій у Сіднеї і ми вивчаємо можливості того, як це можна влаштувати. Я оптимістично налаштований, як і менеджер Камбососа Пітер Кан, але подивимося", - зазначив Арум.

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Нагадаємо, що Камбососа фанати звинуватили в тому, що він уникає серйозної сутички з претендентами на титули. Австралієць пообіцяв провести бої з усіма і склав чергу з суперників.

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