Василь Ломаченко зустрінеться в рингу з екс-чемпіоном світу.

Український екс-чемпіон світу Василь Ломаченко в Нью-Йорку проведе бій з екс-чемпіоном світу з Гани Річардом Коммі. Поєдинок відбудеться рано вранці 12 грудня за Києвом.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Коммі.

Ломаченко - Коммі: де дивитися бій

В Україні цей поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Перегляд поєдинку буде доступний всім користувачам підписки "Спорт"(вартість становить 199 гривень на місяць) і "Максимальна" (299 грн/міс).

Трансляція бою відбудеться рано вранці 12 грудня за Києвом. Бій Ломаченка і Коммі розпочнеться о 06:00 ранку.

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Василь Ломаченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 15 перемог (11 нокаутом) при двох поразках.

Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але в минулому році він втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів.

Після цього українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані та нокаутував японця.

На рахунку Коммі на профі-рингу 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.

Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса.

Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.

Перед боєм був опублікований яскравий промо-ролик.

Автор: Антон Дудар