Джордж Форман не визнає себе винним у сексуальних домаганнях.

Колишній дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Джордж Форман може постати перед судом за звинуваченнями в сексуальному насильстві.

Як повідомляє TMZ Sports, дві жінки, батьки яких працювали з боксером в 1970-ті роки, звинувачують його домаганнях п'ятдесятирічної давності.

Відповідні позови на мільйони доларів очікуються на цьому тижні.

Знаменитий екс-боксер відкинув звинувачення в сексуальному насильстві, сказавши, що буде доводити правоту в суді.

"Протягом останніх 6 місяців дві жінки намагалися вимагати у мене і моєї сім'ї мільйони доларів. Вони помилково стверджують, що я вчинив сексуальне насильство над ними більше 45 років тому, в 1970-х. Я рішуче і категорично заперечую ці звинувачення.

Я пишаюся репутацією, яка для мене важлива не менше, ніж спортивні досягнення, і мене не залякати безпідставними погрозами і брехнею. Я завжди керувався і буду керуватися вірою і довірою до Бога. Буду працювати з адвокатами, щоб повністю викрити схему моїх обвинувачів і захистити себе в суді.

Я не вступаю в бійки, але і не тікаю від них", – заявив Форман.

Джерело зазначає, що кожна з 2 жінок просить по 12,5 мільйонів доларів. Статки Формана оцінюються в 300 мільйонів доларів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Володимир Кличко планував повернутися в професійний бокс і побити великий рекорд легендарного американця Джорджа Формана, який ставав чемпіоном світу у віці 45 років.

Джордж Форман: кар'єра і досягнення

Форман - американський боксер-професіонал, який виступав у суперважкій вазі. За свою кар'єру провів 81 бій, здобувши 76 перемог (68 - нокаутом) при п'яти поразках.

Форман є олімпійським чемпіоном 1968 року.

Форман був абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Володів поясами WBC (1973 - 1974), WBA (1973 - 1974, 1994 - 1995), IBF (1994 - 1995).

WBC визнав Формана найбільш нищівним суперважкоатлетом в історії боксу.

У 1994 році у віці 45 років Форман завоював титули чемпіона світу за версіями WBA і IBF, ставши найстарішим чемпіоном світу в історії боксу.

Вас також можуть зацікавити новини: