Жінка вимагає від легенди боксу 5 мільйонів доларів в якості моральної компенсації.

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон був звинувачений у другому зґвалтуванні.

Як повідомляє Daily Mail, потерпіла жінка вимагає компенсацію в 5 мільйонів доларів.

За словами потерпілої, інцидент стався на початку 90-х, після відвідування нічного клубу в місті Олбані (штат Нью-Йорк).

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У заяві зазначено, що Тайсон зґвалтував її в лімузині, що призвело до "фізичних, психологічних і емоційних травм" за минулі з тих пір роки.

"Я сіла в лімузин Тайсона, щоб забрати мою подругу з її будинку. Тайсон відразу почав торкатися до мене і спробував поцілувати. Я кілька разів говорила йому "ні" і просила припинити, але він продовжував нападати на мене. Потім він стягнув з мене штани і жорстоко зґвалтував.

В результаті зґвалтування Тайсона я страждала і продовжую страждати від фізичних, психологічних та емоційних травм. Я відчула почуття провини, втрату самоповаги, сором, збентеження, сум, гнів, депресію, тривогу, схильність до насильства, наркотичну і алкогольну залежність і розгубленість в результаті жорстокого згвалтування. У мене виникли проблеми на все життя, включаючи, проблеми з сексом і з тим, що мене чіпають. Я не змогла підтримувати та/або розвивати здорові стосунки з чоловіками та взагалі з кимось. Я відчула сильні емоційні страждання, включаючи, крім іншого, нічні кошмари, напади паніки і спогади", - заявила потерпіла.

Невідома попросила пресу і правоохоронців зберегти її анонімність. Жінка вимагає від знаменитого спортсмена 5 мільйонів доларів в якості моральної компенсації.

Нагадаємо, Майк Тайсон був визнаний винним у зґвалтуванні Дезіре Вашингтон 10 лютого 1992 року. Зірковий боксер повинен був провести 6 років у в'язниці, але його звільнили через три.

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