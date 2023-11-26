Евандер Холіфілд зазнав першої поразки у своїй кар'єрі проти Ріддіка Боу в 1993 році.

Легенда світового боксу і колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Евандер Холіфілд розповів про свою першу поразку в кар'єрі.

Колишній боксер вважає, що він програв бій проти Ріддіка Боу, тому що не послухав поради своєї мами.

"Найголовніша річ з бою з Боу - він став першим, хто змусив мене піти наперекір тому, що мені говорила мама. Вона радила мені не заводити дружби з тими, з ким я потім повинен був битися. Адже часто ти говориш цим людям те, чого не слід.

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Боу був моїм спаринг-партнером, коли ще виступав на аматорському рингу. Я допомагав йому в дрібницях, тому що у мене були гроші і все таке. Ми з Боу були хорошими друзями, ми говорили про все. А потім раптово я повинен боксувати з ним.

Ну а взагалі Ріддік - приголомшливий боєць. Він може боксувати як на дальній, так і ближній дистанціях. Але раніше він швидко видихався. На тренуваннях мені зазвичай вдавалося змусити його втомитися. Але в той вечір, коли ми билися, він виявився кращим" - сказав Евандер Холіфілд в коментарі YouTube-каналу "Vlad TV".

Нагадаємо, восени 1992 року Евандер Холіфілд зазнав поразки в бою проти Ріддіка Боу і втратив чемпіонські пояси WBA, IBF і WBC.

У 1993 і 1995 роках Холіфілд і Боу провели ще два поєдинки. У другому бою Евандер взяв реванш, перемігши роздільним рішенням суддів. А третій поєдинок завершився перемогою Ріддіка технічним нокаутом у восьмому раунді.

Додамо, що за свою кар'єру Евандер Холіфілд провів на профі-рингу 57 боїв (44 перемоги, 2 нічиї і 10 поразок, 1 бій був визнаний таким, що не відбувся).

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