Канадський боксер здобув найлегшу перемогу в кар'єрі.

Французький боксер суперважкої ваги Невфель Уата, який є двоюрідним братом легенди мадридського "Реала" Каріма Бензема, дуже чудернацько програв бій в канадському місті Монреаль.

36-річний Уата вийшов у ринг проти 33-річного канадця Саймона Кіна. Пролунав гонг, який сигналізував про початок поєдинку і Уата став на коліно та підняв руку догори. Для судді та Кіна це було сюрпризом. Вони не зрозуміли, що трапилося. Кін навіть завдав одного удару по супернику, який стояв на коліні.

На 16-й секунді рефері припинив бій, зарахувавши технічну перемогу для Кіна.

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Пояснення цієї дивної історії вражає: Федерація боксу Франції заборонила Уаті проводити бої, тому що він не зміг оформити страховку. Таким чином, Уата вийшов у ринг з незрозумілою метою - невідомо, що він хотів цим вчинком сказати.

Раніше Уата поступився українському боксеру Владиславу Сіренку в 2021 році. Киянин нокаутував француза в четвертому раунді.

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