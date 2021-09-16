Британський боксер розповів про свій стан після того, як він домігся головної мети в житті.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі розповів про те, що перебував у депресії після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році.

Слова Ф'юрі з інтерв'ю Гарі Невіллу цитує fightnews.info.

"Мені здавалося, що я підкорив світ, і я більше нічого не хотів робити. За часів моєї юності Кличко був чемпіоном світу, так що я завжди дивився на нього. Коли я переміг Володимира, гра для мене закінчилася. Я не хотів продовжувати, та й до того ж був психологічно нестійким", - сказав Ф'юрі.

"Виходячи на цей бій, я був дуже депресивний, пригнічений і стривожений. У мене завжди була мета - побити Кличка, і вона дозволяла мені не збитися з вузького шляху. Але коли її у мене забрали, не було більше нічого, на чому б я міг зосередитися і отримати мотивацію. Це було немов абсолютно спадна спіраль. Я більше не хотів жити. Я був би радий померти в 27 років. Я був би радий все закінчити - ось що відбувалося", - зізнався британець.

Він підкреслив, що допомогти йому не могла навіть сім'я:

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"Ніщо і ніхто не міг повернути мене назад, навіть дружина і діти. Мені було плювати. Кожен день я прокидався і хотів просто померти. Тільки люди, які пройшли через депресію і подібні речі, розуміють, про що я говорю".

Тайсон Ф'юрі: кар'єра після перемоги над Кличком

Ф'юрі відібрав у Кличка всі пояси, перемігши одноголосним рішенням суддів, після чого двічі зривав реванш проти українця - їх другий бій у підсумку так і не відбувся.

Ф'юрі проходив лікування від наркозалежності та депресії, і залишився без всіх своїх поясів. Він зміг повернутися на ринг тільки у 2018 році.

З тих пір він переміг Сефера Сефері, Франческо П'янету, Тома Шварца і Отто Уалліна, а також провів два бої проти Дентея Уайлдера. Перший завершився внічию, а в другому Ф'юрі переміг достроково, завоювавши пояс WBC.

Очікувалося, що Ф'юрі зустрінеться в рингу з Ентоні Джошуа в бою за звання абсолютного чемпіона світу, але організувати бій не вдалося. У підсумку Тайсон проведе третій бій з Вайлдером.

Автор: Антон Дудар