"Говори зі світом, демонструй те, що ти маєш демонструвати. Нехай лунає гімн, нехай майорить прапор", - казали Усику поранені воїни ЗСУ.

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика, розповів, як його клієнт вагався, чи варто проводити реванш проти Ентоні Джошуа під час війни.

Красюк дав інтерв'ю для 24 каналу.

Усика переконали вийти на бій воїни ЗСУ.

"Вмовити Усика виїхати з України було дуже складно. Перший день війни його застав не в Україні, він повертався в Україну як міг. 26 лютого він вже був у Києві.

Одразу приєднався до лав територіальної оборони. Знову ж таки, він не любить, коли про це розповідають, але сам він про це не розповість. Патрулював свій округ, регіон так само з хлопцями, схожими на нього. Він має багато друзів високопосадовців, у Збройних Силах України – багато з ким спілкувався і радився щодо цього.

Жодного разу він не чув: "Ні, ні, Саша. Залишайся в Україні. Роби те, що ти робиш, тому що це необхідно".

Усі без винятку люди говорили: "Саша, збирайся. Ти – рупор світового масштабу. Ти зможеш допомогти Україні. Ти зможеш донести світу, що насправді відбувається. Що більше буде уваги до України, тим краще для нас. Нам потрібні перемоги. Ти професійний боксер, тому, будь ласка, займайся своєю справою".

Усик почав вагатися, чи дійсно треба брати участь у цьому поєдинку. Останньою краплею була його поїздка до госпіталю з пораненими бійцями. Не один раз він це робив у різних регіонах України. Останньою краплею, здається, було, коли він у Львові приїхав у госпіталь.

Усі хлопці з тяжкими пораненнями зібралися і всі як один сказали, що "нам потрібна твоя перемога, іди і змагайся. Говори зі світом, демонструй те, що ти маєш демонструвати. Нехай лунає гімн, нехай майорить прапор".

Це було останньою краплею, після якої Усик зателефонував і вже прийняв рішення почати організаційну роботу. Далі організаційна робота вже була за нами. Наприкінці березня ми виїхали з України організованою групою, влаштували підготовчий табір і наразі перебуваємо на фінішній прямій", - сказав Красюк.

Нагадаємо, що 20 серпня у Саудівській Аравії відбудеться реванш між українським та британським боксерами. Букмекери назвали Усика фаворитом реваншу.

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