Зірковий боксер зіграє за команду з Першої ліги України.

Український боксер Олександр Усик вперше потренувався за футбольний клуб з Житомира - "Полісся".

Про це повідомляє офіційний Instagram "Полісся".

Команда розпочала третій тренувальний збір, який проходить у турецькій Анталії. Усик вдягнувся в зелено-чорну форму "Полісся", брав повноцінну участь в тренуванні разом з партнерами по команді, а також жонглював м'ячем.

"Полісся" зіграє на товариському турнірі Winter Cup-2022 в Туреччині й Усик буде грати за житомирський клуб.

"Полісся" пішло на зимову перерву на дев'ятій позиції в турнірній таблиці Першої ліги України.

Зазначимо, що Усик в дитинстві займався футболом у сімферопольській "Таврії".

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