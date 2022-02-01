Український боксер Олександр Усик вперше потренувався за футбольний клуб з Житомира - "Полісся".
Про це повідомляє офіційний Instagram "Полісся".
Команда розпочала третій тренувальний збір, який проходить у турецькій Анталії. Усик вдягнувся в зелено-чорну форму "Полісся", брав повноцінну участь в тренуванні разом з партнерами по команді, а також жонглював м'ячем.
February 1, 2022
"Полісся" зіграє на товариському турнірі Winter Cup-2022 в Туреччині й Усик буде грати за житомирський клуб.
"Полісся" пішло на зимову перерву на дев'ятій позиції в турнірній таблиці Першої ліги України.
February 1, 2022
Зазначимо, що Усик в дитинстві займався футболом у сімферопольській "Таврії".
Winter Cup-2022: що потрібно знати про турнір
- Winter Cup-2022 - футбольний турнір, організований телеканалом "Футбол 1/2/3".
- Турнір пройде в турецькому місті Белек з 3 по 12 лютого.
- На Winter Cup-2022 візьме участь чотири команди - по два представники від Першої ліги та УПЛ: Металіст (Харків), Полісся (Житомир), Чорноморець (Одеса) та Верес (Рівне).
- Турнір проводиться за системою - кожен з кожним. Сумарно буде зіграно шість матчів. Переможцем турніру стає команда, яка набрала найбільшу кількість очок.
- Призовий фонд зимового турніру складе 10 тисяч доларів.