Олександр Усик готується до головного поєдинку в кар'єрі.

Український боксер Олександр Усик в Лондоні проведе бій проти британця Ентоні Джошуа. Поєдинок відбудеться 25 вересня.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа.

Усик - Джошуа: де дивитися бій

Початок бою - після 22.00, орієнтовно ближче до півночі.

Олександр Усик

Олександр Усик вперше в кар'єрі вийде в ринг не в статусі фаворита. Його чекає протистояння з більш габаритним суперником, а в хевівейті це грає істотну роль. У Ентоні Джошуа більша вага, вищий зріст та і розмах рук теж вражає. Що може запропонувати Усик ? Швидкість ніг, відмінний джеб, відчуття дистанції, витривалість та хороший темп.

Чи вистачить цих якостей? Багато, що залежить від тактики, яку на бій оберуть обидва суперники. Усику в цьому плані радше пощастило, адже готував його до бою Анатолій Ломаченко, якого сам Джошуа назвав феноменальним тренером.

Так, Усик не фаворит бою. Втім, славетний Евандер Холіфілд теж переходив з крузервейту в суперважкий дивізіон. Легендарний американець на піку кар'єри був на два сантиметри нижче, ніж Усик й на два кілограми легший, а розмах рук з українцем мав однаковий. Холіфілд припустив, що Усику під силу повторити його успіх.

"Усик був крузер, а тепер перейшов у надважку вагу. Йому буде складно. Але знаєте що? Я зробив це. Вірю, що він теж може це зробити", - такими словами Холіфілд підбадьорив українця.

В минулому бою Усик провів 12 раундів з Дереком Чісорою і переміг за очками. Сам Тайсон Ф'юрі також не міг нокаутувати Чісору й здобув перемогу лише рішенням суддів. Тому теза про те, що Усик заслабкий для хевівейту немає достатньо підстав.

На Джошуа зараз лежить набагато більший психологічний тиск, адже поступитися при рідній публіці йому недопустимо. Захищати титули важче, ніж їх здобувати. Усик може бути розкутим, адже йому втрачати нічого. Головне впіймати кураж і це буде запорукою найкращого вечору у своїй боксерській кар'єрі.

Сам Усик перед боєм провів паралель з біблійською притчею про Давида й Голіафа. Цього разу Олександр вперше в кар'єрі в ролі Давида. Але, здається, йому так навіть легше. В разі поразки йому ніхто нічого не скаже, а ось у випадку перемоги він стане легендою.

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Ентоні Джошуа

31-річний британець на цю мить король суперважкого дивізіону. Єдина ложка дьогтю у його майже бездоганній кар'єрі - це та сама поразка американцю Енді Руїсу. Так, Джошуа взяв реванш в нього й повернув свої пояси і можна говорити про банальну недооцінку, але все ж таки потрібно констатувати факт: Джошуа не є невразливим і в нього присутні слабкі місця.

Джошуа був на 14 років молодшим, ніж Володимир Кличко, але в якусь мить він опинився на грані провалу, коли українець відправив його у нокдаун. До честі Джошуа, він викарабкався тоді зі скрутного становища і переміг Володимира достроково. Втім, подальші бої показували, що з Джошуа можна боксувати і йому можна нав'язувати свої умови.

Наприклад, Олександр Повєткін чудово розпочав бій, розбивши носа Джошуа і загалом домінуючи в ринзі. Тобто Усик з тренерським штабом мав наочні приклади, де оголялися недоліки Джошуа. Проте варто пам'ятати, що Ентоні - сталевий боєць, який вирішує завдання по ходу поєдинку немов машина. Проти нього мало буде провести один хороший відрізок - потрібно докласти максимум зусиль.

Врешті-решт цього разу в ринзі зустрінуться два олімпійські чемпіони з різними стилями та манерами ведення бою. І Джошуа чудово усвідомлює, яку загрозу являє собою Усик. Це буде мегабій.

Церемонія зважування

За день до бою Джошуа виявився на 8 кілограмів важчим, ніж Усик.

Олександр Усик (Україна) - 100.3 кг

Ентоні Джошуа (Великобританія) - 108.6 кг

Слова перед боєм

Олександр Усик:

"Я думаю, спочатку це будуть шахи. Люди багато говорять. Вони кажуть правду або не кажуть. Це все розмови. Подивимося, що станеться в суботу. Сила не в тому, великий хтось або маленький. Це у вашому дусі. Девід Хей був в три рази менший за Миколу Валуєва, що доводить, що це не має значення".

Ентоні Джошуа:

"Зараз я відчуваю себе краще, ніж перед боєм з Кличком. Справа не в нервах, просто у мене більше досвіду і я знаю, що роблю. Я знаю, що збираюся зробити - нокаутувати Усика. Я тут для того, щоб влаштувати видовищне шоу. Люди хочуть бачити нокаути. Це те, що ми повинні запропонувати фанатам".

Промо-ролик до бою

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Судді

Бій розсудять два британці, один українець і один американець.

Автор: Артем Будрін