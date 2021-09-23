Названо імена суддів, які працюватимуть на чемпіонському поєдинку.

Стали відомі імена суддів, які працюватимуть на поєдинку між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Як повідомляє Dailystar, бій розсудять два британця, один українець і один американець.

Рефері в рингу призначений британець Майкл Александер.

Цей суддя раніше працював на першому поєдинку Ентоні Джошуа і Енді Руїса, на поєдинках Джошуа проти Карлоса Такама, Еріка Моліни і Ділліана Уайта, на бою Тоні Беллью - Девід Хей, бою Дерек Чісора - Тайсон Ф'юрі та ряді інших поєдинків.

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Підраховувати очки будуть Ховард Фостер (Великобританія), Стів Вайсфельд (США) і Віктор Фесечко (Україна).

Бій Усик - Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

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І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Антон Дудар