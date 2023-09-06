Рой Джонс вважає, що український боксер переміг британця цілком заслужено

Легенда світового боксу і колишній абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Рой Джонс поділився своєю думкою про поєдинок за титули WBA, WBO, IBF і IBO між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Американський екс-боксер вважає, що український боксер переміг заслужено.

"Даніель вважає, що в п'ятому раунді пробив у корпус, а не нижче пояса. Все ж потрібно визнати, що удар був на межі і в такому випадку рішення приймає рефері. Тому він перестрахувався і сказав, що це був удар нижче пояса. Це бокс.

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Усик не знає гіркоти поразки. Ми не хочемо бачити, як Дюбуа б'ється з Ф'юрі. Ми всі розуміємо, що Ф'юрі вбив би хлопця. Ми не хочемо цього бачити. Зрештою, після того, як тебе вирубали джебом. Ми раді, що все склалося на користь Усика", - наводить слова Джонса Boxing Social.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа в 9-му раунді. Ця перемога дозволила українському боксеру захистити чемпіонські титули WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Додамо, що команда Дюбуа подала апеляцію на результат цього поєдинку. Представники британця вважають, що судді вкрали перемогу у Даніеля.

У п'ятому раунді цього поєдинку 25-річний британець вдарив Усика нижче пояса, після чого Олександр опинився на канвасі і деякий час не міг піднятися. Суддя зафіксував удар нижче пояса і дав час українцю на відновлення. У команді Даніеля Дюбуа вважають, що удар британця правил не порушував.

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