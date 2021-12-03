WBC відібрала шість найкращих нокаутів року.

Всесвітня боксерська рада (WBC) обрала претендентів на найкращий нокаут року в боях, в яких розігрувалися пояси організації.

На найкращий нокаут року претендують шість боксерів, повідомляє Twitter WBC.

До списку увійшли нокаути у виконанні Оскара Вальдеса (в бою з Мігелем Берчельтом), Райана Гарсії (у поєдинку проти Люка Кемпбелла), Брендона Фігероа (проти Луїса Нері), Тайсона Ф'юрі (проти Деонтея Вайлдера), Хосе Сепеди (проти Джессі Варгаса) і Сауля Альвареса (проти Калеба Планта).

У коментарях більшість фанатів боксу виділили нокаут від Вальдеса.

"Вальдес без сумніву - нокаут з одного удару. І хоч це було в лютому, він все одно краще за всіх", - написав один з підписників.

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Автор: Антон Дудар