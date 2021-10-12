33-річний британський боксер Тайсон Ф'юрі відібрав в українця Олександра Усика лідерство у рейтингу найкращих важковаговиків світу за версією BoxRec.
Про це повідомляє власне сам аналітичний портал BoxRec.
Ф'юрі, завдяки перемозі над американцем Деонтеєм Вайлдером, очолив рейтинг суперважковаговиків. Усик опустився з першого місця на друге. Ентоні Джошуа посідає третю сходинку.
Рейтинг виглядає наступним чином:
1. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
2. Олександр Усик (Україна)
3. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
4. Деонтей Вайлдер (США)
5. Ділліан Вайт (Велика Британія)
6. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
7. Майкл Хантер (США)
8. Енді Руїс (США)
9. Дерек Чісора (Велика Британія)
10. Кубрат Пулєв (Болгарія)
Нагадаємо, що в таборі Ф'юрі чекають, щоб їм дозволили влаштувати бій з Усиком.
Читайте такожУсик - Джошуа: промоутер британця розповів, з ким буде битися переможець реваншу
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик відстрочив можливу зустріч Ф'юрі та Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні-квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому бою, захистивши пояс WBC. Ділліан Вайт мусить 30 жовтня перемогти Отто Валліна, щоб отримати право поборотися з Ф'юрі за пояс WBC.