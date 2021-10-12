Ф'юрі посунув Усика з першого місця рейтингу найкращих важковаговиків світу

Британець після перемоги над Деонтеєм Вайлдером очолив свіжий рейтинг від BoxRec.

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