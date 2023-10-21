Поєдинок "Циганського короля" проти екс-чемпіона UFC відбудеться 28 жовтня.

Володар титулу WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував майбутній поєдинок проти Френсіса Нганну.

У коментарі Eurosport "Циганський король" розповів, що він не боїться потужних ударів екс-чемпіона UFC. Британець зазначив, що є дуже міцним боксером і свого часу він переміг найпотужнішого панчера в rоролівському дивізіоні, тому Нганну не стане для нього великою проблемою.

"Люди кажуть, що Вайлдер був найпотужнішим панчером у надважкій вазі, але я побив його. Я нокаутував його і забрав у нього корону. Мене не турбують здібності людини, тому що це талант, даний йому богом.

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Френсіс Нганну сильний, він може вдарити і нокаутувати опонента. Але всі ці хлопці можуть вдарити. Якщо ти дозволиш боксеру надважкої ваги вдарити тебе по обличчю, буде нокаут.

Отже, від мене залежить, чи дозволю я цьому відбутися. Якщо він завдасть удару, то добре. Якщо ні, то ні. Але моє підборіддя - це не аркуш паперу. Ви зрозумієте, що я дуже міцний. Ось чому я провів 34 бої без поразок за 15 років", – сказав Ф'юрі.

Додамо, що поєдинок Ф'юрі - Нганну відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії. Бій пройде за класичними правилами боксу.

Варто відзначити, що цей педінок стане дебютним для Френсіса Нганну в професійному боксі. У той час як у Тайсона Ф'юрі в активі вже 34 бої на профі-рингу. "Циганський король" здобув 33 перемоги і один бій завершив внічию.

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