Непереможний чемпіон не впевнений, чи хоче ще раз вийти в ринг.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що після перемоги над Деонтеєм Вайлдером він не впевнений чи готовий продовжити свою кар'єру.

33-річного спортсмена цитує The Telegraph.

"Що далі? Як що? Виносити сміття, водити дітей до школи, робити різну роботу по дому. Ну, знаєте... Звичні такі домашні клопоти. Прийняв рішення на цілий місяць відмовитися від будь-яких тренувань і просто насолоджуватися життям", - сказав Тайсон.

"Плани в боксі? За контрактом у мене залишився всього один бій з Top Rank і ESPN. Що це буде за бій? Побачимо... Чесно? Я не думаю зараз про бокс. І я не впевнений, що мені варто знову виходити на ринг. Так що поки що не готовий обговорювати своє майбутнє", - додав Ф'юрі.

Раніше у таборі Ф'юрі казали, що їх цікавить лише бій з Олександром Усиком.

Ф'юрі здобув 31-у перемогу в 32 поєдинках на профі-рингу при одній нічиїй.

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Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш відбудеться орієнтовно в березні - квітні 2022 року.

Ф'юрі нокаутував Вайлдера в третьому бою, захистивши пояс WBC. Повідомлялося, що йому необхідно буде провести захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Вайтом і Отто Валліном.

Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох".

Автор: Артем Будрін