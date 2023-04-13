Є кілька варіантів опонента для скандального британця

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) невдовзі може провести бій. Як заявив голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, британець хоче змагатися уже найближчого літа.

Відомі також і потенційні суперники Циганського короля. І серед них, звісно ж, немає ім’я Олександра Усика.

"Можливо, його наступним суперником буде Джо Джойс, якщо він переможе Чжана Чжилея, тому що Тайсон хоче боксувати цього літа. Ще є варіант з Енді Руїсом. Наступного тижня ми поговоримо з Ф’юрі", - передає слова Боба Арума Boxing Scene.

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Відзначимо, що бій між Тайсоном Ф’юрі і Олександром Усиком повинен був відбутися 29 квітня. Спочатку у якості місця проведення розглядалася Саудівська Аравія, але згодом сторони зійшлися на лондонському стадіоні "Вемблі".

Українець і британець повинні були офіційно домовитися про бій до 11 березня, однак до консенсунсу вони дійти не змогли. Усик заявив, що він вийшов з переговорів через затягування зі сторони британця. Ф’юрі навіть не задовольнив розподіл гонорару 70/30 на його користь.

Промоутер Усика заявив, що деякі вимоги від Ф’юрі були неприйнятні. Команда британця не ставився до українця, як до боксера з повагою. У тому числі батько Тайсона заявляв, що Усик сам не зможе зібрати аншлаг.

Бій між Усиком та Ф’юрі повинен був визначити першого абсолютного чемпіона суперважкого дивізіону у XXI столітті. Останнім абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні є Леннокс Льюїс, котрий у 1999 році в об'єднавчому бою переміг Евандера Холіфілда.

Не зважаючи на відмову Тайсона, Усик все одно найближчим часом проведе бій. Скоріше всього ним стане французький боксер, котрий є претендентом на чемпіонські титули.

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