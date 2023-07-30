Еррол Спенс зазнав першої поразки в кар'єрі.

У ніч на 30 липня американець Еррол Спенс програв технічним нокаутом Теренсу Кроуфорду у бою за титул абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі.

33-річний Спенс прокоментував свою поразку в об'єднавчому бою. Він заявив, що причиною поразки стала погана фізична форма.

"Мене нічого не здивувало в цьому бою. Кроуфорд такий, як я думав про нього. Я не міг зловити сьогодні потрібний час. Я відчував себе трохи не в своїй тарілці фізично. У більшості випадків, протягом кар'єри, я справлявся з цим. Я думав, що все буде так само як і завжди, але цього разу не зміг піднятися на сходинку вище.

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Я відчув його силу, мабуть, у першому чи другому раунді. Він сильний боєць, але у всіх на вищому рівні є якась сила. Думаю, що через те, що я не міг впоратися з часом, він легко ловив мене", - наводить слова Спенса Bad Left Hook.

Відзначимо, що до цього поєдинку Еррол Спенс володів титулами WBC, WBA і IBF в напівсередній вазі. Для 33-річного боксера це перша поразка в кар'єрі. Раніше він провів 28 боїв, в яких здобув 28 перемог.

Теренс Кроуфорд, у свою чергу, до бою володів титулом WBO. Таким чином, 35-річному американцеві вдалося забрати всі чотири титули в напівсередній вазі і стати абсолютним чемпіоном цього дивізіону.

Відзначимо, що раніше Кроуфорд був абсолютним чемпіоном світу в 1-й напівсередній вазі. Він став першим боксером в епоху чотирьох поясів, якому вдалося стати абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях.

У послужному списку Теренса 40 перемог в 40 поєдинках.

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