Олександр Усик нокаутував Тоні Беллью в 2018 році.

Екс-чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью розповів, чому прийняв рішення завершити професійну кар'єру після поразки від українського боксера Олександра Усика.

Відомий британець зізнався, що вирішив повісити рукавички на цвях, бо побоювався за своє здоров'я.

"Моє тіло зупинило мене. Це було дуже небезпечно. Згідно з оцінками, професійний боксер пропускає 50 тисяч ударів в голову в рік. Помножте цю цифру на 12 - мене вдарили по голові 1,1 мільйона разів. У якийсь момент це дасть про себе знати.

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Я можу це прийняти. Я знав, куди я йшов. Я був одним із боксерів, які знали, на що підписалися. Якщо інші бійці починають говорити: "Мені не варто було цього відчувати", то я підписався на це. Це те, що для мене головне, те що я роблю.

Якщо завтра я опинюся в комі через пропущені удари, то ні з ким не буду судитися, бо це не їхня вина. Я вибрав займатися боксом. Я звик говорити дружині, що у мене буде важкий бій, що в якийсь момент я буду сильно шокований. І вона про це знала. Так що потрібно просто прийняти це", - наводить слова Тоні Белью Boxing Social.

Нагадаємо, бій Тоні Беллью проти Олександра Усика відбувся в листопаді 2018 року. Українець нокаутував британця в 8-му раунді і захистив титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі. Беллью після цього бою пішов на спортивну пенсію.

За свою кар'єру Тоні провів 34 поєдинки, в яких здобув 30 перемог, три бої програв і один завершив внічию.

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