Девід Хей вважає, що Ентоні Джошуа нокаутує українця.

Колишній чемпіон світу з боксу Девід Хей оцінив шанси Олександра Усика в поєдинку проти Ентоні Джошуа.

Хея цитує Sky Sports.

"Думаю, стиль Усика міг би бути ефективним, якби Джошуа був нижче. А так у Ентоні майже два метри зросту, і він один з найкращих атлетів в історії суперважкого дивізіону. Все говорить про те, що він нокаутує Усика", - сказав Хей.

Британець вважає, що Усику не вистачає потужності:

"Якщо Усик вважає себе майбутнім цього дивізіону, то він повинен був нокаутувати або хоча б впевнено перемогти Чісору. Він цього не зробив, йому було важко проти потужного суперника. Усик дуже технічний боксер, але йому не вистачає ударної сили, щоб завдати шкоди реальному супертяжу".

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"Просто не бачу, що у Джошуа виникнуть які-небудь проблеми. Він нокаутує Усика своїм джебом", - підсумував Хей.

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Поєдинок українського і британського боксерів пройде в Лондоні 25 вересня.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть пояси WBO, WBA, IBF і IBO, якими володіє Джошуа.

Всі квитки на цей бій були продані за добу.

Автор: Антон Дудар