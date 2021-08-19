Колишній чемпіон світу з боксу Девід Хей оцінив шанси Олександра Усика в поєдинку проти Ентоні Джошуа.
Хея цитує Sky Sports.
"Думаю, стиль Усика міг би бути ефективним, якби Джошуа був нижче. А так у Ентоні майже два метри зросту, і він один з найкращих атлетів в історії суперважкого дивізіону. Все говорить про те, що він нокаутує Усика", - сказав Хей.
Британець вважає, що Усику не вистачає потужності:
"Якщо Усик вважає себе майбутнім цього дивізіону, то він повинен був нокаутувати або хоча б впевнено перемогти Чісору. Він цього не зробив, йому було важко проти потужного суперника. Усик дуже технічний боксер, але йому не вистачає ударної сили, щоб завдати шкоди реальному супертяжу".
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"Просто не бачу, що у Джошуа виникнуть які-небудь проблеми. Він нокаутує Усика своїм джебом", - підсумував Хей.
Усик - Джошуа: перед боєм
- Поєдинок українського і британського боксерів пройде в Лондоні 25 вересня.
- На кону в цьому поєдинку стоятимуть пояси WBO, WBA, IBF і IBO, якими володіє Джошуа.
- Всі квитки на цей бій були продані за добу.