В'ячеслав Сенченко дав відповідь, чи варто боксерам призупиняти кар'єру заради армії.

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко висловив думку про Василя Ломаченка, який взагалі не бере участі в інформаційній війні. Також Сенченко дав відповідь, чи варто боксерам призупиняти кар'єру заради армії.

Цитує В'ячеслава "Два бічних".

- Усик довго наважувався на бій з Джошуа. Як вважаєте, боксеру варто концентруватись на кар'єрі чи йти в тероборону, армію?

- Тут кожен робить свій вибір. Не можна сказати, що хтось правий чи не правий. Моя думка, що кожен має займатися своєю справою. Усик – боксер, він має боксувати, військовий має воювати.

- Кажуть, що Ломаченко відмовився від бою за абсолюта та пішов у тероборону?

- Це все розмови. Не було контракту. Я думаю, ніхто не бачив, щоби він був. Усна домовленість – це з чиїхось слів.

- Більше допомоги він би приніс, якби на багатомільйонну аудиторію вийшов і сказав би, що йде війна…

- Я взагалі не хочу обговорювати Ломаченка. Мені незрозуміла його людська позиція.

Він має багатомільйонну аудиторію, його знають у всьому світі. Хоч Ломаченко і намагається не часто давати інтерв'ю, але можна сказати, що він є публічною, знаменитою людиною.

Тому він повинен був висловити свою точку зору, сказати, що він думає з приводу вторгнення Росії. Мені взагалі незрозуміла його позиція, – сказав Сенченко.

Сенченко був чемпіоном світу за версією WBA в період з 2009 по 2012 роки. Всього на його рахунку 37 перемог (25 нокаутом) і 2 поразки на профі-рингу. У 2015 році він завершив кар'єру.

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