Деонтей Вайлдер програв Джозефу Паркеру одноголосним рішенням суддів.

У ніч на 24 грудня Деонтей Уайлдер сенсаційно програв Джозефу Паркеру в рамках вечора боксу в Саудівській Аравії.

Фіаско американця прокоментував Ентоні Джошуа. Британський боксер зазначив, що міг би розірвати "Бронзового бомбардувальника" зараз.

"Я не дивився бій Вайлдера, я просто зосередився на собі весь тиждень бою. Я знав, наскільки важливий для мене цей бій. Я чув, що Деонтей програв, і що з того? Він повернеться. Все, що Деонтей сказав про мене... я міг би розірвати його прямо зараз, але я збираюся зайняти вищу позицію і сподіваюся, що він повернеться. Ти можеш зробити що завгодно, тільки не здавайся, якщо він захоче, він може повернутися і битися в інший день", - наводить слова Джошуа talkSPORT.

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Також Ентоні Джошуа оцінив ймовірність свого поєдинку з Деонтеєм Вайлдером в майбутньому.

"Ні. Слухайте, Ну подивіться на Дюбуа цього вечора. Він повернувся. Ти можеш зробити що завгодно. Якщо він захоче, він може повернутися і провести бій іншим разом. Я впевнений, що люди все ще хочуть побачити цей бій", - зазначив Джошуа.

Додамо, що Деонтей Вайлдер програв Джозефу Паркеру одноголосним рішенням суддів. Ця поразка стала третьою в кар'єрі "Бронзового бомбардувальника". На його рахунку також 43 перемоги і одна нічия.

Відзначимо, що в рамках вечора боксу в Саудівській Аравії свій бій провів і Ентоні Джошуа. Британець достроково переміг шведа Отто Валліна. Для Ейджея ця перемога стала 27-ю в кар'єрі.

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