У ніч на 24 грудня в рамках грандіозного вечора боксу в Саудівській Аравії відбувся поєдинок Деонтея Вайлдера і Джозефа Паркера.
Бій тривав усі 12 раундів. Новозеландець Паркер володів перевагою протягом усього поєдинку. "Бронзовий бомбардувальник", в свою чергу, намагався знайти свій нокаутуючий удар, але до кінця сутички так і не знайшов його.
Поєдинок завершився сенсаційною перемогою Джозефа Паркера одноголосним рішенням суддів: 118-111, 118-110, 120-108.
"Це був трохи не мій день. І це через Джозефа, він зробив чудову роботу, уникаючи багатьох ударів. Я не шукаю виправдань. Це був хороший бій, і ми рухаємося далі.
Можливо, але ми не будемо виходити з цього. Сталося те, що сталося, ми рухаємося далі", - заявив після бою Вайлдер.
"Дуже поважаю Деонтея, але ми дуже наполегливо тренувалися перед поєдинком. У нього є новий тренер, очікує можливості втілити всі напрацювання. Але для мене це чудове завершення року.
Мені було важливо не втрачати свою форму. Деонтей - грандіозний і найкращий суперник, з яким я коли-небудь зустрічався. Тайсон Ф'юрі приділяв нам свій час під час спарингів і був надзвичайно важливий у підготовці", - сказав Паркер.
Відзначимо, що Джозеф Паркер завоював два другорядних пояси WBC International і WBO Inter-Continental в суперважкій вазі. Для австралійця ця перемога стала 34-ю у професійній кар'єрі. Також на його рахунку три поразки.
Деонтей Вайлдер провів на профі-рингу 47 боїв. У його послужному списку 43 Перемоги (42 нокаутом), три поразки і одна нічия.