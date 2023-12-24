Джозеф Паркер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

У ніч на 24 грудня в рамках грандіозного вечора боксу в Саудівській Аравії відбувся поєдинок Деонтея Вайлдера і Джозефа Паркера.

Бій тривав усі 12 раундів. Новозеландець Паркер володів перевагою протягом усього поєдинку. "Бронзовий бомбардувальник", в свою чергу, намагався знайти свій нокаутуючий удар, але до кінця сутички так і не знайшов його.

Поєдинок завершився сенсаційною перемогою Джозефа Паркера одноголосним рішенням суддів: 118-111, 118-110, 120-108.

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"Це був трохи не мій день. І це через Джозефа, він зробив чудову роботу, уникаючи багатьох ударів. Я не шукаю виправдань. Це був хороший бій, і ми рухаємося далі.

Можливо, але ми не будемо виходити з цього. Сталося те, що сталося, ми рухаємося далі", - заявив після бою Вайлдер.

"Дуже поважаю Деонтея, але ми дуже наполегливо тренувалися перед поєдинком. У нього є новий тренер, очікує можливості втілити всі напрацювання. Але для мене це чудове завершення року.

Мені було важливо не втрачати свою форму. Деонтей - грандіозний і найкращий суперник, з яким я коли-небудь зустрічався. Тайсон Ф'юрі приділяв нам свій час під час спарингів і був надзвичайно важливий у підготовці", - сказав Паркер.

Відзначимо, що Джозеф Паркер завоював два другорядних пояси WBC International і WBO Inter-Continental в суперважкій вазі. Для австралійця ця перемога стала 34-ю у професійній кар'єрі. Також на його рахунку три поразки.

Деонтей Вайлдер провів на профі-рингу 47 боїв. У його послужному списку 43 Перемоги (42 нокаутом), три поразки і одна нічия.

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