Паркер вважає, що Тайсон зможе гідно підготуватися та перемогти Олександра.

Новозеландський суперважковаговик, екс-чемпіон світу Джозеф Паркер поділився прогнозом щодо очікуваного реваншу Ф'юрі - Усик.

Як заявив Паркер у коментарі Boxing News 24, "Циганський король" нібито зможе перемогти українського чемпіона у другою бою.

"Ф’юрі дуже здібний. Він може пристосуватися до всього, чи то на тренуваннях, чи то в бою... Ф’юрі виконає свою роботу наприкінці року. Тайсон знає, що потрібно зробити, щоб повернутися і показати хороший виступ. Він переможе", - заявив Паркер. Відео дня

Реванш Усик - Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі має намір провести бій-реванш проти Олександра Усика. Як стало відомо, він відбудеться у жовтні в Саудівській Аравії.

Також повідомлялось, що Олександра Усика визнали найкращим боксером планети. Він посунув на друге місце Наоя Іноуе з Японії. Третє місце посідає американець Теренс Кроуфорд.

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