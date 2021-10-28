Боксер з Узбекистану зміг піднятися на ноги тільки зі сторонньою допомогою.

Видовищним нокаутом завершився поєдинок між Віктором Скелстраете і представником Узбекистану Шохжахоном Абдуллаєвим на чемпіонаті світу з боксу в Сербії.

Боксери проводили бій 1/32 фіналу у ваговій категорії до 86 кг.

В кінці другого раунду Скелстраете провів серію ударів, після чого завдав нищівного удару з правої в щелепу і відправив Абдуллаєва в нокаут.

Рефері зупинив бій, а боксер з Узбекистану ще довго не міг піднятися на ноги та покинув ринг тільки за допомогою судді.

Відео опублікував Twitter AIBA.

Відзначимо, що Україну у вазі 86 кг представляв Сергій Горсков, проте він програв вже в першому раунді.

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Автор: Антон Дудар