Віктор Скелстраете нокаутував суперника / фото twitter.com/AIBA_Boxing
Видовищним нокаутом завершився поєдинок між Віктором Скелстраете і представником Узбекистану Шохжахоном Абдуллаєвим на чемпіонаті світу з боксу в Сербії.
Боксери проводили бій 1/32 фіналу у ваговій категорії до 86 кг.
В кінці другого раунду Скелстраете провів серію ударів, після чого завдав нищівного удару з правої в щелепу і відправив Абдуллаєва в нокаут.
Рефері зупинив бій, а боксер з Узбекистану ще довго не міг піднятися на ноги та покинув ринг тільки за допомогою судді.
Відео опублікував Twitter AIBA.
Відзначимо, що Україну у вазі 86 кг представляв Сергій Горсков, проте він програв вже в першому раунді.